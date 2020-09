Mania do governador de culpar os outros pelos seus erros

O governador Wilson Lima ainda não saiu do transe que tomou conta dele depois da vitória em 2018. Ainda hoje joga a culpa pela saúde nos governos passados. A verdade é que ainda não aprendeu a governar e finge inocência do que aconteceu nestes 21 meses que está na cadeira.

Trata a malversação de recursos públicos e ações criminosas em seu governo, que constam no processo corrente no STJ e na CPI da Saúde, como coisas do passado ‘dos outros’.

E como agora pretende ampliar seu poder elegendo novos aliados para a prefeitura de Manaus, procura ‘limpar’, no discurso, a mancha de seu governo obscuro e cheio de mazelas.

PÓLO ESVAZIADO

Grandes marcas continuam a deixar o Polo Industrial de Manaus, reduzindo faturamento, arrecadação e oferta de empregos. Em mais de meio século da ZFM, o governo não consolidou a segurança jurídica e nem construiu um horizonte novo para o modelo.

Hoje 11 candidatos querem governar a cidade que detém, com este modelo anacrônico, 93% do PIB do Amazonas. Quem está preparado para quebrar esse ciclo de imobilismo?

CONSPIRANDO

Na teoria política, “se o adversário é forte, vamos cortar suas forças”. Ontem mais um ex-aliado de confiança de Amazonino bandou para o governo. João Coelho Braga, o Braguinha, assumiu a Suhab. Antes Lourenço Braga Junior fora nomeado para a Casa Civil.

FAZENDO BEICINHO

Dois representantes da ‘nova política’, que criticavam as picuinhas, entraram na disputa pela prefeitura de Manaus arengados e fazendo beicinho até com as patentes militares que ostentam. Estão apenas mostrando que a caserna nunca foi um mar de rosas.

DEMOCRACIA E RET4OCESSO

A Democracia, inventada pelos gregos antigos, sofreu na última década um retrocesso brutal no mundo. Nos 4 anos finais a ascensão da extrema direita nos EUA, Leste europeu e Brasil promoveram um forte ‘desequilíbrio’ na composição de forças políticas no Ocidente.

Como na propaganda nazista, a mentira, agora fake news, domina o vocabulário dos líderes políticos. “Um chamado para defender a democracia” é mais que urgente e necessário.