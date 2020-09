Justiça puxa orelha dose Wilson Lima

A decisão do TJam que reconheceu que o governador Wilson Lima extrapolou abusivamente ao encolher a estrutura do gabinete do vice governador por capricho, encerra um caráter pedagógico saudável. O estado juiz disse singelamente ao governador:; "você não está acima da lei. Pode muito, como governador, mas não pode tudo". O puxão de orelha da justiça é muito significativo em época de Lava Jato onde cumprir a lei é mero detalhe.

Na pauta a Segunda Instância

O presidente da comissão especial da PEC da 2ª Instância, deputado Marcelo Ramos, decidiu junto com o relator Fábio Trad (MS) e o autor do projeto Alex Manente (SP), colocar a matéria em discussão protocolando o relatório no plenário. “É hora de a Câmara enfrentar o tema.”

Os efeitos da PEC, se aprovada, poderiam incidir sobre futuras ações contra o senador Flávio Bolsonaro (RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro.