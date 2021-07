Fraude eleitoral e o melindre do presidente

A live semanal de Bolsonaro serviu para provar duas coisas: o capitão está acuado e com medo de perder o poder; e a fraude eleitoral que ele tanto denuncia acaba sendo ele próprio. Primeiro, jurou combater o diabo, mas acabou vendendo a alma ao próprio. Segundo, conjura uma fraude futura nas urnas, para justificar uma derrota provável.

LDO 2022

Para estimular a retomada do turismo no Amazonas, Wilker Barreto teve aprovada emenda à LDO 2022, que garante prioridade em financiamentos da Afeam para empresas que atuam na cadeia produtiva do setor do turismo. “Esta emenda vai ampliar a prioridade das concessões de financiamentos ao setor.”

Novo Código Ambiental

A Semmas encerrou a consulta pública para a atualização do novo Código Ambiental de Manaus, iniciada em 1º de junho. De acordo com o secretário Ademir Stroski, o Código Ambiental de Manaus completou 20 anos e nessas duas décadas, a legislação ambiental do país mudou e o Código precisa ser atualizado.

Retorno Aleam

O recesso de meio de ano termina hoje, e nessa segunda-feira a Assembleia Legislativa retorna aos trabalhos, com atividades presenciais regulares. Ato da Mesa, de 28 de julho, revoga as normas de isolamento adotadas desde março de 2020, por conta da pandemia, mas limita a presença do público a 50% da capacidade da casa.