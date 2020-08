De Wilson para Wilson:

O afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, pelo STJ, mexe com os nervos do governador do Amazonas, Wilson Lima. Que também tem um processo correndo no STJ, com ampla investigação do MPF e da PF sobre desvio de recursos públicos.

As investigações da PF mapearam todo o esquema da compra superfaturada de ventiladores pulmonares, pelo governo Wilson Lima, para atender pacientes infectados pela Covid-19.

Com o valor de 2.976 milhões, amplamente denunciado por deputados de oposição, foram adquiridos 24 ventiladores a R$ 104,4 mil cada, e 4 outros por 117,6 mil cada, em abril de 2020.

O inquérito de quase 350 páginas corre em sigilo de justiça. Mas os ‘vazamentos’ de palavras pelas bordas do papel apontam nomes de toda a hierarquia da Orcrim (organização criminosa).

Wilson Lima é apontado como chefe da Orcrim e mandante dos processos realizados para a licitação e compra ‘transversal’ dos equipamentos por uma empresa de vinhos.

Só falta que o STJ afaste Wilson Lima e Alexandre de Moraes peça para que a Aleam forme uma nova comissão para cuidar do processo de impeachment, que foi derrubado há 23 dias.

SOBRE CRIMINOSOS

Do deputado David Miranda (PSOL-RJ), ontem no Twitter, comentando a queda de Witzel: “É impressionante, são criminosos: os filhos do Bolsonaro, o melhor amigo do Bolsonaro, os vizinhos do Bolsonaro, o pastor que batizou o Bolsonaro, o governador que Bolsonaro elegeu. Mas o Bolsonaro não, né?!”