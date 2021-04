CPI depende de pulso forte de Omar e Renan

A ‘guerra’ da saúde vai ser feia na primeira audiência da CPI da Covid, na terça 4. Com Luiz Mandetta e Nelson Teich escalados, os senadores terão à mesa um menu indigesto para o governo Bolsonaro. Omar Aziz e Renan Calheiros precisarão de pulso forte para conter a linha de ação governista. Que é tumultuar as sessões.

Na quarta 5, o rescaldo cairá sobre o general Pazuello, um dos pivôs da crise do oxigênio no Amazonas, motivo da CPI e uma ‘pedra’ no coturno do capitão. Indícios, elementos, documentos e provas contra ele foram colhidos pela PF e MPF-AM.

Mortes por Covid

Do ex-prefeito Arthur Virgílio, em sua conta no Instagram: “O Brasil ultrapassou 400 mil mortes pela Covid-19 no dia de hoje. São mais 100 mil vidas ceifadas em pouco mais de 30 dias. Quantos poderíamos ter salvo se o presidente do nosso desacreditado país não negasse a gravidade dessa terrível pandemia.”

Golpe no AM

Representantes do Ministério da Economia retiraram de pauta, na 297ª Reunião do CAS, o projeto da LG Electronics do Brasil Ltda, de diversificação de suas linhas de produção na informática. Para o deputado Zé Ricardo, é mais um golpe que tira do Amazonas R$ 325 milhões, com geração de emprego e renda.

Bolsonarismo choca o mundo

Fala da deputada alemã Anna Cavazzini (PV), ontem no Parlamento Europeu. "São quase 400 mil mortos no Brasil. É uma tragédia provocada por decisões políticas deliberadas. Para nenhum governo foi fácil. Mas tentar é uma coisa, recusar é outra." O PE aprovou resolução contra governos negacionistas.