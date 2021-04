Bolsonaro e o crime de responsabilidade

Ao solicitar a manutenção do Hospital de Campanha Nilton Lins ativo, mesmo com a queda nos casos de Covid-19 no Amazonas, o deputado Felipe Souza revelou um dado preocupante. “Mais de 30% das pessoas que já se vacinaram contra a Covid-19 no Estado, não retornaram para tomar a segunda dose.”

O relatório de 100 dias de gestão do prefeito David Almeida foi apresentado ontem, no auditório da prefeitura de Manaus. O documento aponta como marca da gestão o trabalho integrado das secretarias em busca de melhorias para a população, nas diversas áreas, e a superação das metas para o período.

Para políticos e advogados, a pressão de Bolsonaro sobre o senador Kajuru, pelo impeachment de ministros do STF e para ‘melar’ a CPI da Pandemia, é crime de responsabilidade. Mas o Senado precisa de maioria para tomar uma decisão contra ele. E a maioria é composta por aliados do governo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.