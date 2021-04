Arthur Neto aprova discurso de Bolsonaro mas alerta sobre ações negativas

A mudança de tom no discurso do presidente Jair Bolsonaro, na Cúpula do Clima, mereceu aprovação do ex-prefeito Arthur Virgílio, para quem o evento de líderes mundiais deve servir para convencer o presidente do Brasil de que ele precisa se reconciliar com a Amazônia. “Antes tarde do que nunca.”

Virgílio, porém, não deixou de alertar sobre as ações negativas do governo. “Estão queimando o maior patrimônio genético do planeta, com reflexos claros e negativos sobre o aquecimento global.”

Saúde no Amazonas

Com 11 emendas impositivas ao orçamento do Estado, nos anos de 2020 e 2021, o deputado Roberto Cidade destinou o total de R$ 5,55 milhões para a saúde, na capital e interior. Para ele, “a saúde sempre será a maior prioridade”. O dinheiro foi para a compra de remédios e a aquisição de equipamentos.

Kit intubação

Em reunião ontem em Brasília, com o governador Wilson Lima, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou a compra de kits de intubação e prometeu agilizar a habilitação de leitos no Amazonas. As duas ações são para prevenir uma possível terceira onda da covid-19 no Estado.

Lei em benefício dos animais

Uma lei ‘boa pra cachorro’, a Lei Municipal nº 2.737/2021 foi sancionada pelo prefeito David Almeida. Ela cria as categorias de animal comunitário e animal transitório para bichos de rua. Sendo comunitário o animal que estabelecer laços de afeto com os moradores e vice-versa. A atenção será voluntária.