No antigo Egito estupradores eram castrados e escravizados

Para os egípcios, era objetivo da política de repressão atacar a parte do corpo com a qual o crime foi cometido, assegurando que o culpado “levaria até a morte uma marca indelével que deve ter impedido outros de violarem a lei, alertando sobre essa punição”.

Já familiarizados com os três modos cirúrgicos de realizar a castração, que eram amputação isolada do pênis, remoção do aparelho testicular e emasculação total, os egípcios já faziam as cirurgias em bebês destinados a servi-los como eunucos, sendo a remoção da genitália a técnica preferida.

Os eunucos no Egito antigo serviam como guardiões dos aposentos das mulheres, como empregados domésticos, burocratas, padres e cantores. Alguns alcançaram grande poder devido à sua posição, o que implicava intimidade com a realeza e os aristocratas.

Algumas seitas religiosas na Ásia impuseram a prática como forma de alcançar a “espiritualidade” e existem ainda algumas seitas, no sudeste deste continente, onde a prática de fabricar eunucos ainda é comum, atingindo especialmente as crianças.

