Homens competiam nus nas olimpíadas da Grécia Antiga

Enquanto no mês de junho deste ano de 2021 serão realizadas as XXXII Olimpíadas no Japão, vale saber que os primeiros Jogos Olímpicos ocorreram na cidade de Olímpia, na Grécia, no século VIII a.C. Os jogos já foram realizados em 23 países diferentes.

Os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, foram os primeiros Jogos Olímpicos da América Latina. Nos 17 dias de disputas, foi a que teve maior número de atletas, com 10.500 no total e também maior número de países que competiram, um total de 205, com atletas em 42 modalidades.

Por 12 séculos, os jogos foram realizados a cada quatro anos e depois, no IV século d.C., houve a proibição dos festivais pagãos pelo Imperador Teodósio I, incluindo aí também os Jogos Olímpicos. No entanto, a tradição foi ressuscitada cerca de 1500 anos depois quando os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em 1896 na Grécia.

Ao contrário dos dias atuais, na Grécia antiga, os atletas não se preocupavam com patrocínio, proteção ou moda, pois eles competiam nus. E as competições duravam de cinco a seis meses.

Até os anos de 1900, a participação era somente masculina, mas as mulheres foram “autorizadas” a competir nos jogos a partir daquele ano. Outra curiosidade relacionada às mulheres é que apenas em 2012 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países enviaram atletas mulheres.

Os Estados Unidos detêm a maior quantidade de medalhas, com 1.127 no total, seguidos pela União Soviética, hoje Rússia, com 473 medalhas, depois a Alemanha, com 319 e Grã-Bretanha com 275.

CURIOSIDADES

O educador francês Barão de Coubertin foi quem recriou a competição (que tinha sido disputada na Grécia Antiga), sob a justificativa de que o esporte é o único instrumento capaz de unir diferentes povos, credos e religiões e de parar até guerras, como nos tempos gregos.

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna começaram a ser realizados em 1896, em competição sediada em Atenas (Grécia), no período de 6 a 15 de abril daquele ano. Duzentos e quarenta atletas, todos homens, representaram 14 países, disputando 43 eventos em nove esportes.

Tarzan competiu nos Jogos Olímpicos de 1920. Quer dizer, o ator Johnny Weissmuller, um atleta-artista que protagonizou o papel de Tarzan em 12 filmes, ganhou cinco medalhas de ouro na natação naquele ano.

Mas nem só de atletas viviam as olimpíadas. De 1912 a 1948, pintores, escultores, arquitetos, escritores e músicos competiram por medalhas em suas respectivas áreas, participando dos Jogos Olímpicos, sendo banidos depois.

Durante os Jogos de 1936 em Berlim, dois polos-vaultadores japoneses empataram em segundo lugar, mas em vez de competir pela medalha de novo, eles decidiram diferente. Cortaram as medalhas de prata e bronze no meio e fundiram as duas metades diferentes para que cada um deles ficasse com meia-prata e meio-bronze.

Mesmo na era moderna, a Tocha Olímpica é iluminada à moda antiga em uma cerimônia semelhante à do templo de Hera na Grécia: Atrizes, vestindo trajes de sacerdotisas gregas, usam um espelho e os raios do sol para acender a tocha.

Em seguida, a Tocha segue para seu revezamento na cidade anfitriã, que geralmente é realizado por corredores, mas em toda a história das Olimpíadas, a tocha já viajou de barco, avião, cavalo, na corcova de um camelo, e até em uma canoa.

Durante as competições, a chama Olímpica deve estar acesa e no caso de se apagar, ela só pode ser reacendida com uma chama de backup, que também foi acesa na Grécia. E numa deve ser acendida com um isqueiro qualquer.

Alguns esportes não fazem dos Jogos Olímpicos como nado sincronizado individual, cabo de guerra, corda de escalada, balão de ar quente, duelo de pistola, bicicleta tandem, natação com obstáculos e mergulho à distância. E foi excluído o tiro ao pombo vivo, que ocorreu apenas nos Jogos Olímpicos de Paris em 1990.