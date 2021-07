Guias que alimentam crocodilos gigantes viram atração turística

Há poucos meses, o tabloide Daily Mail documentou a rotina de Guido, que é considerada natural da Costa Rica. O fotógrafo Josh Edelson, que capturou a rotina do corajoso guia, disse que Guido salta do barco durante o passeio e a cerca de 30 cm dos animais e dá carne na boca deles.

Ao chegar no Rio Tarcoles, na Costa Rica, ele atrai os répteis batendo na água com um pedaço de carne ou frango e logo eles aparecem e se dirigem a ele para receber a comida.

