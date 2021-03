Conheça o vegetal considerado mais nutritivo que o feijão

Para consumir, lave as Vagems em água corrente e remova suas pontas. Para cozinhá-la, use pouca água ou dê preferência ao vapor. Outra sugestão é fritar o alho na manteiga e acrescentar as vagens para dourar.

A vagem é rica em vitamina A, C, K e complexo B e ainda contém minerais como: silício, cálcio, manganês, ferro, cobre e potássio, fibras, ácido fólico, flavonoides, betacaroteno e carotenóides. Possui ação antioxidante e tem efeito anti-inflamatório. Por isso é considerada mais nutritiva que o feijão, uma opção para quem não gosta do alimento, mas precisa cuidar da saúde garantindo diversos benefícios.

