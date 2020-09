Ministério da Saúde discute distribuir 'kit covid' de graça

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde cogita entregar gratuitamente um "kit covid-19" na Farmácia Popular. A discussão tem como objetivo reembolsar as lojas conveniadas os valores de sulfato de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina utilizados por pacientes de Covid-19. Ainda que não haja comprovação da eficácia dos medicamentos contra o novo coronavírus, o tratamento tornou-se uma das bandeiras do governo Jair Bolsonaro.

O Estadão revelou que desde o mês julho o Ministério da Saúde realiza ensaios sobre a “viabilidade” da distribuição dos produtos no Farmácia Popular. O programa é amplamente conhecido pelos brasileiros por disponibilizar gratuitamente ou com desconto de 90% medicamentos para controle de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma. Com informação da IstoÉ.