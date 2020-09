Médica picada por jararaca se recupera da COVID-19; veja vídeo emocionante

A médica Dieynne Saugo, de 33 anos, que foi picada por uma cobra jararaca no mês passado segue internada em São Paulo no Hospital Albert Einstein se recuperando também da COVID-19. No Instagram, a médica publicou um vídeo emocionante, pois voltou a falar após uso de traqueostomia, procedimento indicado em emergências e nas incubações prolongadas.