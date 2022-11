Veja imagens de confusão em Bruxelas após Bélgica perder para o Marrocos na Copa do Mundo

A derrota da Bélgica para o Marrocos por 2 a 0, neste domingo (27), na Copa do Mundo do Catar, gerou confusão e tumulto na capital do país, em Bruxelas. Confronto com a polícia, depredação, vandalismo e fogo nas ruas do centro da cidade foram registrados após o apito final. As cenas foram divulgadas nas redes sociais.

O prefeito de Bruxelas, Philippe Close, manifestou repúdio pelos ataques. Com a derrota, a Bélgica ficou com apenas três pontos no Grupo F. O Marrocos, com quatro pontos, é o líder.

O bicho pegou nas ruas de Bruxelas após a vitória de Marrocos contra a Bélgica... lembrando que os marroquinos formam uma das maiores populações imigrantes em território belga pic.twitter.com/TWYhpoDn9c — Observatório Internacional (@observint) November 27, 2022