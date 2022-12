Sai escalação da final, com Di Maria no time titular da Argentina

SÃO PAULO/SP - Saiu a escalação para a decisão da Copa do Mundo neste domingo (18), entre Argentina e França, no estádio Lusail.

Depois de treinar duas formações, Lionel Scaloni desistiu de começar o jogo com três zagueiros, adotando o sistema 4-4-2, com Otamendi e Romero na zaga. Grande dúvida do lado alviceleste, o meia Di Maria foi confirmado no time titular, tornando a Argentina mais ofensiva.

De acordo com o jornal argentino Olé, a opção de Tagliafico no lugar de Acuña foi por uma questão física.

Do lado francês, o meio-campista Rabiot se recuperou da gripe que o afastou da semifinal e está confirmado no time titular de Didier Deschamps.

A seleção argentina vai a campo com Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, MacAllister e Enzo Fernandez; Di Maria, Messi e Julián Álvarez.

Na França, apesar dos casos de gripe que assolaram a equipe na última semana, o time é basicamente o mesmo que atuou desde que Theo Hernández ocupou o lugar do irmão Lucas, contundido logo na estreia.

A seleção campeã de 2018 vai a campo com Lloris; Koundé, Upamecano, Varane e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Giroud e Mbappé.

Neste domingo, o vencedor do duelo entre Argentina e França se tornará tricampeão mundial, com um título a menos que Itália e Alemanha, e dois atrás do Brasil.