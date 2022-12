Nora Fatehi surpreende ao surgir de mini vestido em show de encerramento na Copa do Catar

A cantora Nora Fatehi, roubou a cena neste domingo (18), e surpreendeu ao surgir no show da final da Copa do Mundo do Catar com um mini vestido. Isso porque o país tem regras severas quanto aos tipos de vestimentas e quem desobedecê-las pode ser punido até com a prisão.

Durante todo o evento, o Catar foi alvo de críticas e polêmicas quanto às várias restrições impostas aos visitantes, incluindo a questão das roupas.

Por lá, shorts, minissaias e vestes semelhantes que exponham o corpo da mulher são implacavelmente censurados. Por isso, os artistas procuraram se adequar ao exigido e se mantiveram discretos até hoje.

Contudo, o país parece ter afrouxado as rédeas na reta final do campeonato e marroquina-canadense Nora é prova disso. Nora, que surgiu exuberante com o vestido curtinho colado ao corpo, fez sua performance sem pudor e rebolou muito enquanto entoava o single Light The Sky, ao lado das colegas de grupo Balqees, Rahma Riad e Manal, a música é um dos temas da Copa do Mundo de 2022.