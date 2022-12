Ruas do Alvorada recebem mais de 13 mil torcedores durante jogo do Brasil

A partida também foi transmitida nas ruas 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Capitão Francisco Falcão, no São José II, zona Leste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

As ruas foram habilitadas pelo edital “Ruas da Copa” recebendo estrutura como palco, som, telão, iluminação e banheiros químicos, para a população acompanhar os jogos da seleção brasileira rumo ao hexacampeonato do mundial de futebol.

Manaus/AM - Mais de 13 mil torcedores lotaram as ruas 3 e Professora Isaura Barroncas, localizadas no bairro Alvorada I, zona Centro-Oeste de Manaus, para assistirem ao jogo do Brasil contra Camarões, nesta sexta-feira (02), pela Copa do Mundo no Catar.

