Repórter é furtada no Catar e polícia pergunta dela qual punição gostaria para o ladrão

A repórter argentina Dominique Metzger anunciou que foi furtada no Catar dias antes da abertura da Copa do Mundo. Ela revelou o caso durante participação em um canal de tv. Ela disse que perdeu a carteira com documentos, dinheiro e cartões, conforme o GE.

Ela também contou que o furto aconteceu na sexta-feira quando estava em uma festa dançando. Segundo ela, é muito comum no Catar os turistas serem requisitados pelos moradores locais para fotos e conversas e que em algum momento desses deve ter sido assaltada. Dominique só percebeu que tinha perdido a carteira quando precisou comprar água.

O caso ainda se torna mais inusitado após a jornalista realizar depoimento à polícia. A repórter disse que os policiais a perguntaram qual punição queria para o ladrão, pois com todo o esquema de segurança fortificado no país ele seria encontrado.

“Teve um momento em que me pediam para escrever o meu depoimento, e aí veio a parte mais complexa, porque me perguntaram: ‘O que quer que a justiça faça com isto? Porque vamos encontrá-lo, há câmeras de alta definição em todos os lugares’. E eu pensei ter entendido mal a tradução, mas não: ficaram me perguntando que pena eu queria para o ladrão, se eu queria que ele fosse condenado a 5 anos de prisão, se eu queria que ele fosse deportado”, contou a repórter em suas redes sociais.