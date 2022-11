Jornal alemão chama Neymar de arrogante por foto com seis estrelas

O tradicional jornal alemão 'Bild' chamou Neymar de arrogante por um post que o craque brasileiro fez nas redes sociais. No sábado (19), no embarque da seleção para o Qatar, o camisa 10 colocou uma sexta estrela no escudo da seleção em uma foto publicada nos stories do Instagram, indicando otimismo pela conquista do hexa.

O periódico da Alemanha, no entanto, interpretou o gesto como o "primeiro ataque de arrogância" do craque de 30 anos. O brasão do Brasil possui cinco estrelas em alusão aos cinco títulos mundiais do país (1958, 1962,1970, 1994 e 2002).

"Os sul-americanos sonham com o hexacampeonato mundial que o craque Neymar já conquistou para a seleção brasileira antes do início do torneio", alfinetou o 'Bild'. O jornal, na sequência, fez um questionamento: "O jogador do PSG é arrogante ou tem certeza de vitória?".

Antes de desembarcar no Qatar, Neymar já havia demonstrado confiança no título. "Os últimos serão os primeiros", comentou em uma publicação da 'TNT Sports' que informava que o Brasil seria o último dos países participantes a chegar na sede do torneio.

A Copa do Mundo de 2022 começou hoje, com a vitória do Equador por 2 a 0 sobre o Qatar. O escrete canarinho estreia no torneio na quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), diante da Sérvia. No Grupo G, o Brasil também enfrentará Suíça e Camarões.

Neymar chega ao país do Oriente Médio para a sua terceira participação em Mundiais. Depois de 20 anos do último título do torneio, o Brasil é apontado pela imprensa internacional como um dos principais favoritos e tem grande expectativa para a conquista do hexa.

O Bild ainda comentou a importância do título para a carreira do astro brasileiro. "Um triunfo é especialmente importante para Neymar. Porque só como campeão mundial ele entrará para a história do futebol brasileiro como herói", finalizou.