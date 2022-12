Noiva de Alex Telles chora após jogador se lesionar na Copa: ‘Sem palavras’

Vitoria Telles, a noiva do lateral-esquerdo Alex Telles, da seleção brasileira, lamentou e chorou pela lesão do jogador durante partida desta sexta-feira, 2, contra Camarões, na Copa do Mundo do Catar.

Alex Telles, de 29 anos, o substituto do lesionado Alex Sandro na posição, deixou o campo chorando após sentir dores no joelho direito no segundo tempo.

“Só Deus sabe a dor que dá de ver ele chorando assim... Sem palavras”, lamentou Vitoria nos Stories do Instagram.

Antes do jogo, Vitoria publicou uma foto com a camisa da seleção para torcer pelo País. “Bora Brasil! Bora papi”, escreveu a influenciadora na legenda da imagem.

Atuante no time espanhol Sevilla, Alex fez seu segundo jogo na Copa do Mundo do Catar. Após deixar o gramado, foi acolhido pela equipe médica da seleção brasileira e colocou uma proteção no joelho.

Com a partida, o Brasil tem sua primeira derrota na competição, mas termina em 1º lugar no Grupo G. O País enfrenta a Coreia do Sul na segunda-feira, 5, pelas oitavas de final.