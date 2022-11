'Neymar vai chorar igual um bebê', aposta torcedor da Sérvia em entrevista

O jornalista caiu no riso e no retorno aos estúdios falou que o garoto aproveitou a oportunidade para provocar Neymar.

“Eu acho que a Sérvia vai ganhar de 3 a 0 do Brasil porque Mitrovic vai marcar dois gols no início. No segundo tempo Vlahovic vai fazer. Porque toda a defesa do Brasil é terrível. E Neymar vai cair e chorar igual um bebê”, disse o garoto que aparenta ter 15 anos.

