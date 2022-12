Neymar Jr. afirma não ter certeza se jogará novamente pela seleção

Com o gol contra a Croácia, Neymar se igualou a Pelé como o maior artilheiro da seleção, com um saldo de 77 gols.

“Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito”, disse o jogador para a imprensa ao final do jogo, afirmando ainda, que irá tirar um tempo para pensar no grupo como um todo.

