Desafeto de Vini Jr. faz post racista após derrota do Brasil na Copa do Mundo

O jogador espanhol Iván Alejo, do Cádiz, fez um post racista nas redes sociais após a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Ele é desafeto público de Vinícius Júnior e chegou a criticá-lo publicamente em novembro após um jogo contra o Real Madrid, no qual Vini atua.



No Twitter, ele postou emojis de macaco e em seguida apagou, alegando que "não era o que" ele "queria transmitir". O post teria sido uma referência também às dancinhas da seleção brasileira, que não foram bem aceitas internacionalmente.

"Como vocês viram, apaguei um tweet porque percebi que foi feita uma interpretação que não era o que eu queria transmitir", escreveu o atacante espanhol após a repercussão.

Em novembro após um jogo entre Real Madrid e Cádiz, o atacante postou uma foto de Vini Jr. recebendo cartão amarelo depois de uma confusão e afirmou: "Mostramos que podemos competir em qualquer campo e contra qualquer equipe, apesar do resultado. Uma pena que grandes jogadores rivais não estão à altura em seu comportamento".

Também na Espanha, Vinicius Junior foi alvo de ofensas racistas por parte do presidente da Associação de Agentes Espanhóis, Pedro Bravo, que se irritou com as suas danças e disse na televisão espanhola que o jogador deveria ir "dançar no sambódromo do Brasil e parar de fazer macaquice".