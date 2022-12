Espanha e Marrocos disputam vaga nas quartas de final

Manaus/AM - Marrocos e Espanha se enfrentam pelo jogo único das oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A bola rola no Estádio da Cidade da Educação às 12h (horário de Brasília).

O Marrocos estreou na Copa com um empate contra a Croácia, venceu a Bélgica por 2 a 0 e terminou a fase de grupos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Canadá, se classificando no 1º lugar do Grupo F de forma invicta.

Já a Espanha, depois de golear a Costa Rica por 7 a 0 na estreia, empatou em 1 a 1 com a Alemanha e terminou a fase de grupos perdendo de virada para o Japão, se classificando para as oitavas de final no 2º lugar do Grupo E.

Quem avançar neste confronto enfrentará nas quartas de final da Copa do Mundo o vencedor de Portugal x Suíça, que se enfrentam hoje, às 16h (horário de Brasília), pelo último jogo das oitavas.