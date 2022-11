Espanha dá de goleada na Costa Rica em jogo pelo Mundial do Catar

Doha/Catar - A partida entre Espanha e Costa Rica, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 23, no Estádio Thumama, pelo grupo E da Copa do Mundo do Catar, começou com forte ataque da Espanha que criou oportunidades e inaugurou o placar logo aos 10 minutos. A Fúria continuou buscando ampliar a contagem e aos 30 minutos já marcara mais dois gols. Mesmo poupando seus jogadores, no segundo tempo a Espanha marcou mais quatro gols.

O primeiro tempo teve início com duas finalizações a gol por parte da Espanha, e, aos 10 minutos, Dani Olmo inaugurou o placar: Espanha 1 x 0 Costa Rica. A Fúria manteve a pressão e fez seu segundo gol aos 20 minutos, em jogada finalizada por Asensio, que marcou seu primeiro em um Mundial: Espanha 2 x 0 Costa Rica. A Fúria comandava o jogo e não tomava conhecimento da Costa Rica e, aos 28 minutos, o camisa 18 da Fúria, Alba, foi derrubado e o juiz marcou pênalti a favor da Espanha. Cobrado por Ferrán Torres, aos 30 minutos, que converte. Espanha 3 x 0 Costa Rica.

Depois de um primeiro tempo com mais de 500 passes com acertos acima de 90%, a Espanha iniciou a etapa final no mesmo ritmo e, aos 9 minutos, Ferrán Torres marcou seu 2º na partida e o 4º gol da Espanha. A goleada estava caracterizada, Espanha 4 x 0 Costa Rica. Mas a Fúria não parou por aí, e, aos 29 minutos, chegou o quinto gol, em chute forte de Gavi. Espanha 5 x 0 Costa Rica e a Fúria manteve o pico e Soller, aos 45 minutos, marcou o seu, enquanto no minuto seguinte Álvaro Morata completa: Espanha 7 x 0 Costa Rica e a Fúria venceu de goleada.

As duas seleções só se haviam enfrentado três vezes, e em jogos amistosos, até a partida desta quarta-feira, com duas vitórias da Fúria e um empate.

Escalação

Espanha: 23 Unai Simón, 2 Azpilicueta, 5 Busquets, 24 Laporte, 18 Alba, 26 Pedri, 16 Rodri, 9 Gavi, 11 Ferrán Torres, 21 Dani Olmo, 10 Asensio,

Técnico: Luis Enrique

Costa Rica: 1 Keylor Navas, 16 Carlos Martínez, 4 Fuller, 6 Óscar Duarte, 15 Calvo, 8 Oviedo, 17 Tejeda, 5 Celso Borges, 9 Bennette, 12 Campbell, 7 Contreras,

Técnico: Luis Fernando Suárez