Com decisão nos pênaltis, Argentina é campeã da Copa do Mundo com 3 títulos

Doha/Catar – Na disputa pela final da Copa do Mundo do Catar, que aconteceu neste domingo, dia 18, no Estádio Lusail, a seleção sul-americana saiu na frente e Messi abriu o placar, mas o primeiro tempo teve mais um gol da Argentina. No 2º tempo, a França marcou um gol de pênalti e empatou em seguida, levando a partida para a prorrogação, que terminou em 3 a 3. A decisão, nos pênaltis, deu para a vitória a Argentina, por 4 a 2.

Com pênalti marcado aos 20 minutos do primeiro tempo e convertido por Messi, a Argentina abriu o placar na final da Copa do Mundo do Catar. A falta contra a França foi cometida por Dembélé ao derrubar Di María. Argentina 1 x 0 França. Os argentinos continuaram dominando o jogo e, aos 36 minutos, Di María fez o segundo gol com bola recebida de Mac Allister: Argentina 2 x 0 França.

Depois de levar dois gols, a França fez duas substituições aos 40 minutos da etapa inicial. Saíram Dembélé e Giroud e entraram os atacantes Kolo Muani e Thuram. O árbitro polonês, Szymon Marciniak, deu mais 7 minutos de acréscimo ao 1º tempo

Aos 10 minutos do segundo tempo, a França ainda não se encontrara e a Argentina mantinha o domínio do jogo, mas a partida já registrava 22 faltas cometidas pelas duas equipes, quando aos 34 minutos, Otamendi derrubou Kolo Muani dentro da área e foi marcado pênalti, cobrado e convertido por Mbappé, que continuou a jogar e logo em seguida, aos 36 minutos, conseguiu marcar o segundo gol da França: Argentina 2 x 2 França. A etapa final teve acréscimo de 8 minutos e terminou com empate que levou a partida para a prorrogação.

Na prorrogação, Messi marcou seu segundo gol aos 3 minutos do 2º tempo, aproveitando rebote de Lloris, que defendera chute de Lautaro. Argentina 3 x 2 França, mas um pênalti a favor da França foi convertido, aos 12 minutos, por Mbappé: Argentina 3 x 3 França.

A disputa nos pênaltis deu vitória para a Argentina pelo placar de 4 a 2.

No Mundial do Catar, o artillheiro é Mbappé com 8 gols.

Escalação

Argentina: 23 Emiliano Martínez, 25 Molina, 13 Cristian Romero, 19 Otamendi, 3 Tagliafico, 24 Enzo Fernández, 7 De Paul, 20 Mac Allister, 11 Di María, 10 Messi, 9 Julián Álvarez

Técnico: Lionel Scaloni

França: 1 Lloris, 5 Koundé, 4 Varane, 18 Upamecano, 22 Theo Hernández, 8 Tchouaméni, 14 Rabiot, 7 Griezmann, 11 Dembélé, 9 Giroud, 10 Mbppé

Técnico: Didier Deschamps