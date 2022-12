Argentina vence França nos pênaltis e se torna campeã da Copa do Mundo

O clube iniciou a partida com um polêmico pênalti marcado em cima de Di Maria, que foi cobrado por Messi. No segundo tempo, Di Maria abriu vantagem para o time, mas faltando alguns minutos para a partida encerrar foram surpreendidos com dois gols de Mbappé em 1 minuto de jogo.

A Argentina venceu a França nos pênaltis e foi consagrada campeã da Copa do Mundo do Catar, neste domingo (18). O time conquista seu tricampeonato, sendo o primeiro em 1978 e o segundo em 1986.

