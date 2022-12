Argentina derrota Austrália e está nas quartas da Copa do Mundo

Doha/Catar – A vitória por 2 a 1 classifica a seleção argentina para as quartas de final e despacha a Austrália para casa, em jogo que aconteceu no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, neste sábado, dia 3, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O domínio de bola na etapa inicial ficou com a Argentina, enquanto a Austrália jogava mais pesado, também conseguiu oferecer perigo à meta argentina, como aos 26 minutos. Os hermanos, porém, atacaram e, aos 35 minutos, Messi abriu o placar: Argentina 1 x 0 Austrália

No 2º tempo, que teve 7 minutos de acréscimo, as duas seleções voltaram a campo sem alterações nas equipes e a Argentina continuou a marcar, aos 11 minutos, em bobeira do goleiro Mathew Ryan, Julian Alvarez chutou e fez gol: Argentina 2 x 0 Austrália. Aos 31 minutos, Goodwin, da Austrália, chutou forte, a bola desviou no argentino Enzo Fernández e foi para o fundo das redes: Argentina 2 x 1 Austrália.

Classificada, a Argentina enfrenta a Holanda pelas quartas de final.

Jogos com a Argentina, ao que parece, têm fundo musical, pois a torcida canta e incentiva sua seleção o tempo todo.

Escalação

Argentina: 23 Damian Martinez, 8 Marcos Acuna, 13 Cristian Romero, 19 Nicolas Otamendi, 26 Nahuel Molina, 7 Rodrigo de Paul, 20 Alexis Mac Allister, 24 Enzo Fernandez, 9 Julian Alvarez, 10 Lionel Messi, 17 Alejandro Gomez

Austrália: 1 Mathew Ryan, 2 Milos Degenek, 4 Kye Rowles, 16 Aziz Behich, 19 Harry Souttar, 7 Mathew Leckie, 13 Aaron Mooy, 22 Jackson Irvine, 26 Keanu Baccus, 14 Riley Mcgree, 15 Mitch Duke