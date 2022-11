Abertura da Copa do Mundo tem tubarão e músicas de outras copas

Doha/Catar - O show de abertura da Copa do Mundo 2022 foi um espetáculo de tecnologia e luzes no estádio Al Bayat, neste domingo, dia 20. O emir do Catar, Tamim bin Hamad, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino iniciaram a cerimônia.

Durante a apresentação foram ouvidas músicas-temas de copas anteriores, incluindo a de 2010, na África do Sul, interpretada por Shakyra, que não aceitou o convite para a Copa do Catar.

Morgan Freeman narrou vídeo apresentado, com imagens de um tubarão baleia "nadando" em direção ao estádio. "Dessa terra ouvimos um chamado para o mundo, para reconectar, para retornar apenas por um momento para o que nos agrupa, para o que nos junta nessa jornada do leste para o oeste. Nós nos movemos juntos buscando um objetivo", diz Freeman ao final do vídeo.

Sob as luzes apagadas no estádio, três camelos estiveram ao centro do campo, assim como mulheres qataris, viajantes e tratadores. Morgan Freeman, antes apenas na narração em áudio, apareceu no centro do campo ao lado do influencer catari Ghanim Al Muftah, que tem síndrome de regressão caudal, informa o Globo Esporte.