Prefeitura no Amazonas abre concursos com salários de até R$ 9.750

Manaus/AM - A Prefeitura do município de Envira, no interior do Amazonas, abriu quatro concursos, com 343 vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior, nas áreas de educação e saúde.

Interessados devem se inscrever até dia 21 de agosto, pelo site da banca responsável pelo certame, Instituto Merbakah, e realizar o pagamento, que varia de R$60 e R$ 100.

A prova será dia 24 de setembro.

Confira vagas:

Edital nº 02/2023

Médico generalista (2), Enfermeiro generalista (2), Farmacêutico-bioquímico (1), Tecnólogo em radiologia (2), Tecnólogo em gastronomia (1), Médico veterinário (1), Enfermeiro da estratégia da saúde (8), Cirurgião dentista da estratégia da saúde da família (6), Assistente social do NASF (1), Psicólogo do NASF (1), Fisioterapeuta do NASF (1), Nutricionista do NASF (1), Técnico em enfermagem (2), Técnico em enfermagem da estratégia da saúde da família (8), Agente de vigilância em saúde (2), Técnico em nutrição e dietética (1), Técnico em radiologia (2), Agente de controle de zoonoses (2), Auxiliar de consultório dentário da estratégia da saúde da família (6), Auxiliar de enfermagem generalista (6), Auxiliar em enfermagem da estratégia da saúde da família (6).

Edital nº 03/2023

Psicólogo (2), Assistente Social (2), Psicólogo da família (1), Assistente social da família (1), Psicólogo CRAS volante (1), Assistente social CRAS volante (1), Psicólogo CREAS (1), Assistente social CREAS (1), Fisioterapeuta convivência com idoso (1), Instrutor de educação física convivência com idoso (1), Supervisor criança feliz (1), Visitador (2).

Edital nº 04/2023

Nutricionista escolar (1), Psicólogo educacional (1), Pedagogo (8), Agente educacional (14), Auxiliar de agente educacional (14), Guarda escolar (7), Motorista do transporte escolar (1), Manipulador de alimentos (14), Agente de limpeza escolar (50), Professor educação infantil fundamental I (76), Professor matemática (2), Professor língua portuguesa (2), Professor geografia (2), Professor história (2), Professor educação física (1), Professor ciências (2), Professor ensino das artes (1).

Edital nº 05/2023:

Agente comunitário de saúde (64) e Agente de combate às endemias (4).