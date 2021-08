Inscrições em concurso da Marinha com salário de R$ 9 mil encerram hoje no Amazonas

O certame é nacional e está com vagas disponíveis para o Amazonas. A taxa de inscrição custa R$ 130 e o processo deve ser feito diretamente no site da Marinha (https://www.marinha.mil.br/).

Manaus/AM - Candidatos com ensino superior na área da Saúde têm até às 00h (horário de Brasília), deste domingo para realizarem as inscrições no concurso que oferece salário de R$ 9.070,60.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.