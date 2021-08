Concurso do Exército oferece 22 vagas com salário de R$ 8 mil no Amazonas

Manaus/AM - O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para a formação do Quadro de Engenheiros Militares. O edital conta com 22 vagas para o Amazonas e o prazo para participar do processo é até 31 de agosto.

O salário dos aprovados que ingressarão em 2022 é de R $ 8.245,00 mensais. Podem se inscrever no concurso candidatos com até 26 anos completados até o dia 31 de dezembro de 2021.

As inscrições devem ser feitas por meio do site no site http://www.ime.eb.br. A taxa custa o valor de R$ 100.

As oportunidades são para pessoas com ensino superior completo em engenharia nas seguintes especialidades:

• comunicações (4 vagas);

• computação (4);

• fortificação e construção (4);

• mecânica de armamento e automóvel (4);

• eletrônica (2);

• produção (2);

• elétrica (1);

• metalúrgica (1).

As provas vão ocorrer nos dias 27 e 28 de outubro e incluem avaliação objetiva de conhecimento específico e de línguas portuguesa e inglesa. Também haverá exames de aptidão, avaliação psicológica e inspeção de saúde.

Os aprovados serão convocados em janeiro de 2022 e vão realizar curso de formação no Instituto Militar de Engenharia (IME), que fica no Rio de Janeiro, com duração de um ano.