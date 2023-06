Inscrições no concurso da Marinha com salário de até R$ 12 mil encerra hoje no Amazonas

A primeira fase da prova acontece no dia 27 de agosto e será objetiva e também redação. No Amazonas, ela será aplicada apenas em Manaus.

Podem participar candidatos com formação nas áreas de medicina, enfermagem, odontologia, engenharia e ciências contábeis. As vagas são para todos os estados, incluindo o Amazonas.

Manaus/AM - Encerra neste domingo (25), o prazo para se inscrever no concurso da Marinha, que oferta 42 vagas para o cargo de nível superior com salário de até R$ 12 mil.

