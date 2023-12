Thriller lésbico da A24 com Kristen Stewart ganha trailer; confira

O romance cheio de ego, desejo e sonho americano, acompanha a história da tímida gerente de academia Lou, que se apaixona perdidamente por Jackie, uma ambiciosa fisiculturista em busca de seu sonho em Las Vegas. O romance se mistura com violência e as duas passam a mergulhar na teia criminosa da família de Lou.

