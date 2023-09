Saiba quando Barbie chega aos streamings

Mas antes disso, o filme também já começa a chegar nos streamings. No dia 12 de setembro Barbie estará disponível no Prime Vídeo como “propriedade digital premium” ou para aluguel por 48h. Já no dia 23 de setembro chegará no Claro TV+.

