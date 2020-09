The Phenomenon: Documentário desvenda fatos e mitos sobre extraterrestres

O documentário The Phenomenon ganhou seu primeiro trailer. A produção vai abordar verdades e mentiras sobre aparições extraterrestres, com relatos de testemunhas, e imagens nunca antes vistas, além informações por trás do vazamento do programa secreto do Pentágono sobre OVNIs.

A direção é do astro Jamie Fox e é descrita como a mais crível examinação dos mistérios e dos acobertamentos que envolvem fenômenos aéreos não-identificados.

Narrado por Peter Coyote, a produção conta com entrevistas do senador Harry Reid, o presidente Bill Clinton, John Podesta, chefe de equipe de Clinton e braço-direito de Barack Obama, Bill Richardson, ex-oficial de inteligência do departamento de defesa dos Estados Unidos, além de astronautas da NASA.

The Phenomenon ainda não tem data pra estrear no Brasil.