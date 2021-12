Nova trilogia do Homem-Aranha já está em desenvolvimento, diz Kevin Feige

Em entrevista ao New York Times, Kevin Feige falou sobre os preparativos para a vindoura nova trilogia do Homem-Aranha, que já havia sido confirmada por Tom Holland. “Amy [Pascal] e eu, a Disney e a Sony estamos ativamente começando a desenvolver para onde a história vai. Digo isso porque não quero que os fãs passem por um trauma de separação, como o que aconteceu depois de Homem-Aranha: Longe de Casa”, revelou. A executiva da Marvel, Amy Pascal, completou a fala do chefe: “No final de Sem Volta Para Casa, você vê o Homem-Aranha tomando uma decisão importante, uma que você nunca o viu tomar antes. É um sacrifício. E isso nos dá muito com o que trabalhar para o próximo filme”. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa mal chegou aos cinemas e já é a estreia mais assistida da história no Brasil, e o segundo nos EUA.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.