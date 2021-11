Netflix fica chocada com cena de sexo explícito em cinebiografia de Marilyn Monroe

A Netflix cancelou por tempo indeterminado a cinebiografia sobre Marilyn Monroe, estrelada por Ana de Armas, e intitulada 'Blonde'.

De acordo com o World of Reel, o lançamento previsto para esse ano, foi cancelado após a Netflix assistir o primeiro corte da produção e ficar HORRORIZADA com uma cena de sexo explícito.

Ainda de acordo com o site, a cena aprovada pelo diretor Andrew Dominik, incluia uma cena de estupro e 'cunilíngua menstrual sangrento'. Uma estreia no streaming pode ser cancelada já que a Netflix quer uma nova versão do filme, mas o diretor, não quer fazer alterações.