Netflix divulga as sinopses da 6ª temporada de Black Mirror

A Netflix divulgou os títulos oficiais e as sinopses dos episódios da 6ª temporada de Black Mirror. Charlie Brooker retorna como roteirista, criador e produtor-executivo. No elenco tem nomes de peso como Salma Hayek, Aaron Paul e Ben Barnes.

Confira as sinopses:

Joan Is Awful

Uma mulher comum fica chocada ao descobrir que uma plataforma global de streaming lançou uma adaptação de uma série de televisão sobre sua vida, na qual ela é retratada por Salma Hayek.

Dirigido por: Ally Pankiw (The Great);

Escrito por: Charlie Brooker;

Elenco: Annie Murphy (Schitt's Creek), Salma Hayek, Michael Cera (Juno), Himesh Patel (Estação Onze), Rob Delaney (Catastrophe) e Ben Barnes



Loch Henry

Um jovem casal viaja para uma cidade tranquila na Escócia para começar a trabalhar em um documentário, mas se vê envolvido em uma história local que envolve eventos chocantes do passado.

Dirigido por: Sam Miller (I May Destroy You);

Escrito por: Charlie Brooker;

Elenco: Samuel Blenkin (A Crônica Francesa), Myha'la Herrold (Industry), Daniel Portman (Game of Thrones), John Hannah (The Last of Us), Monica Dolan (Mais Um Verão Com a Mamãe).



Beyond the Sea

Em um mundo alternativo de 1969, dois homens em uma missão arriscada de alta tecnologia lidam com as consequências de uma tragédia inimaginável.

Dirigido por: John Crowley (Brooklyn);

Escrito por: Charlie Brooker;

Elenco: Aaron Paul, Josh Hartnett (Pearl Harbor), Kate Mara (American Horror Story), Auden Thornton (This is Us), Rory Culkin (Pânico 4).



Mazey Day

Uma estrela problemática é perseguida por paparazzi enquanto lida com as consequências de um incidente de atropelamento e fuga.

Dirigido por: Uta Briesewitz (The Wire);

Escrito por: Charlie Brooker;

Elenco: Zazie Beetz (Atlanta), Clara Rugaard (Espírito Jovem), Danny Ramirez (País da Violência).



Demon 79

No norte da Inglaterra, em 1979, uma tímida vendedora é informada de que deve cometer atos terríveis para evitar um desastre.

Dirigido por: Toby Haynes (Sherlock);

Escrito por: Charlie Brooker e Bisha K. Ali (Loki);

Elenco: Anjana Vasan (We Are Lady Parts), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Katherine Rose Morley (Last Tango in Halifax), David Shields (The Crown).