Monstro ataca novamente no teaser do reboot de ‘Olhos Famintos’; assista

“A trama irá girar em torno de um Festival de Horror em Louisiana, que atrai centenas de nerds e fãs do gênero de toda parte do mundo. Entre eles, está Chase e sua namorada Laine, que é forçada a embarcar nessa aventura. Mas, enquanto o festival se aproxima, Laine começa a ter premonições inexplicáveis e visões perturbadoras associadas ao passado da cidade e, principalmente, sobre a lenda do Creeper. Logo, Laine começa a acreditar que algo sobrenatural foi invocado… e que ela está no centro de tudo isso.”

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.