Jesse Williams irá deixar elenco de 'Grey's Anatomy' após 12 temporadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal ABC anunciou nesta quinta-feira (6) que o ator norte-americano Jesse Williams, 39, fará sua última aparição na série "Grey's Anatomy" (2005) no episódio que será exibido dia 20 de maio. O artista marcou a série por interpretar o médico Jackson Avery ao longo de 12 das 17 temporadas.

O episódio que crava a despedida do ator do elenco principal da série foi intitulado "Tradition". A história da saída do ator começou a ser contada no episódio exibido também nesta quinta-feira, onde Jackson encontra April Kepner, sua ex-esposa, interpretada por Sarah Drew, personagem que já deixou a série.

"Serei eternamente grato pelas oportunidades ilimitadas que me foram oferecidas por Shonda [Rimes], a rede, o estúdio, os colegas de elenco, nossa incrível equipe, Krista [Vernoff], Ellen [Pompeo] e Debbie [Reynolds]", disse o ator a People.

Como ator, diretor e pessoa, tenho tido a sorte de aprender tanto com tantos e agradeço aos nossos lindos fãs, que nos dão tanta energia e apreciam nossos mundos compartilhados", continuou o artista na entrevista.

"A experiência e a resistência nascidas da criação de quase 300 horas na televisão líder mundial é um presente que levarei para sempre. Estou imensamente orgulhoso de nosso trabalho, nosso impacto e de estar avançando com tantas ferramentas, oportunidades, aliados e queridos amigos", afirmou.

O ator chegou a dirigir três episódios de "Grey's Anatomy" e poderá ser visto no episódio "Race" da série "Rebel", um drama inspirado na história de Erin Brockovich. Além disso, ele também foi um dos produtores de "Two Distant Strangers", da Netflix, vencedor do Oscar de melhor curta live-action.

Recentemente, outro ator deixou o elenco principal da série. O médico Andrew DeLuca, que entrou na série como estagiário em 2015, se formou e chegou a ser um dos interesses amorosos da protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo), é ferido enquanto investigava uma rede de tráfico de pessoas.

Esfaqueado, ele não resiste aos ferimentos e morre na mesa de cirurgia. Intérprete do personagem, Giacomo Gianniotti, 31, afirma que ficou tão aturdido quanto o público ao descobrir o desfecho de seu personagem.

"Fiquei surpreso, chocado, é claro, como qualquer um ficaria", diz em bate-papo com a imprensa internacional. "Mas quando eles me contaram a história e como queriam fazê-lo, fiquei muito entusiasmado."