Jason Momoa volta ao universo DC como Lobo em Supergirl

Jason Momoa está retornando ao universo da DC, mas desta vez como o anti-herói Lobo. O ator, que encerra seu reinado como Aquaman após "Aquaman 2", confirmou que assumirá o papel do personagem violento e irreverente no filme "Supergirl: Mulher do Amanhã", previsto para estrear nos cinemas em 26 de junho de 2026.

A confirmação veio pelo Instagram de Momoa, onde o ator compartilhou um trecho de uma entrevista dada durante a turnê de divulgação de "Aquaman 2". Na ocasião, Momoa expressou sua paixão pelo personagem Lobo, afirmando: "Eu coleciono quadrinhos, e ele sempre foi meu favorito. Eu sempre quis interpretar Lobo, porque penso, 'Olá? É o papel perfeito'. Se algum dia me pedissem para interpretá-lo, eu estaria lá." Na legenda da publicação, ele revelou: "Eles ligaram."

"Supergirl: Mulher do Amanhã" será estrelado por Milly Alcock, conhecida por seu papel em "A Casa do Dragão", como Kara Zor-El, prima do Superman. O longa será o segundo filme do reboot do Universo DC, liderado por James Gunn e Peter Safran, que começa com "Superman: Legacy", estrelado por David Corenswet.

Dirigido por Craig Gillespie, o filme terá Matthias Schoenaerts como o vilão Krem da Colina Amarela, Eve Ridley como Ruthye Mary Knolle e roteiro de Ana Nogueira, baseado na série de quadrinhos da DC. A produção está programada para começar em 13 de janeiro de 2025.