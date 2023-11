House of the Dragon revela data de estreia de 2ª temporada e gravação de outra série derivada de GoT

Em meio à greve dos atores em Hollywood, os fãs de Game of Thrones tiveram uma boa nesta quinta-feira (2). A segunda temporada de ‘House of the Dragon’ ganhou data de estreia na HBO Max. Além disso, uma nova série derivada de GoT tem data para começar a ser gravada.

O CEO da HBO e HBO Max, Casey Bloys, revelou em um evento da Warner Bros. Discovery que no início do verão do hemisfério norte os novos capítulos já estarão disponíveis. Isso deve ocorrer entre junho e agosto de 2024. Um trailer foi exibido no evento que era restrito à imprensa, e o público não poderá vê-lo por enquanto.

A segunda temporada terá oito episódios, e os produtores planejam que a série dure três ou quatro anos.

Nova série ---- A próxima produção derivada de Game Of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight começa a ser filmada no início de 2024.

Greve ---- Derivada de Game of Thrones, House of The Dragon tem elenco majoritariamente britânico, motivo pelo qual os astros da série não precisam seguir a greve do sindicato dos atores nos Estados Unidos.