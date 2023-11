HBO divulga data de estreia de The Last of Us, Euphoria e White Lotus

A HBO divulgou nesta quinta-feira (2) a data de estreia da nova temporada de The Last of Us.

Em um evento fechado para a imprensa nos EUA, o CEO da HBO, Casey Bloys, revelou não só quando estreia a nova temporada de House of The Dragon, como também da série inspirada no jogo The Last of Us.

A segunda parte começará a ser produzida em 2024, com estreia prevista para 2025.

Também estreiam somente em 2025 as novas temporadas de Euphoria e White Lotus.