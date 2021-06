Galã de 365 Dias está revoltado com vazamento de fotos íntimas

Intitulado ‘This Day‘, o próximo filme vai mostrar o reencontro do casal após essa reviravolta. No entanto, a relação entre eles é abalada quando um homem misterioso conquista o coração e a confiança de Laura.

“Como um ator, sua vida torna-se pública. Mas como ser humano, eu gostaria de manter minha privacidade para mim mesmo. Sou um grande fã de privacidade. Nunca é certo invadir a privacidade de alguém, isso é muito desrespeitoso. Quero muito agradecer o suporte virtual que teve ações contra as imagens privadas minhas que vazaram, enquanto eu estava no set trabalhando profissionalmente. O que aconteceu é uma grande ofensa. Eu realmente aprecio o apoio dos meus fãs. Obrigada. Amo vocês.”

Em uma publicação no Stories do Instagram, Morrone criticou o vazamento e agradeceu ao apoio dos fãs, que também se posicionaram contra o compartilhamento das imagens.

