Ferrari: Gabriel Leone vai contracenar com Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley

Conhecido pelos telespectadores brasileiros nas novelas globais “Velho Chico”, “Verdades Secretas”, “Um Lugar ao Sol” e mais, Gabriel Leone também tem no currículo séries como “Onde Nascem os Fortes” e “Dom” (Prime Video), e várias produções no Teatro, como Os Miseráveis, Chacrinha, O Musical, Wicked e mais.

Segundo o site Deadline, o filme inspirado no livro Ferrari: O homem por trás das máquinas (Brock Yates), se passa no verão de 1957, quando o ex-piloto de corrida e magnata Enzo Ferrari (Adam Driver) busca sair da falência e salvar seu casamento com a vitória de uma corrida de mil milhas italiana, com curvas a cerca de 300km/h.

Em breve, mais um brasileiro em Hollywood. Gabriel Leone foi confirmado no filme “Ferrari”, e irá contracenar com Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley.

