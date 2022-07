Chris Evans diz que seu foco atual é encontrar parceira para viver o resto da vida

“Talvez hiper focado em encontrar uma parceira, alguém com quem você queira viver. Olha, eu amo o que eu faço, é incrível, eu me jogo nisso. Mas em termos - até essa indústria é cheia de pacotes de dúvidas e hesitações e recalibração. Em termos de realmente encontrar algo que você dê tudo de si, talvez seja sobre encontrar alguém com quem você está buscando passar a sua vida. Então talvez isso”, disse.

| Em recente entrevista, Chris Evans foi perguntado se há algo na vida real no qual ele estaria tão focado quanto seu personagem Lloyd Hansen está em caçar Sierra Six em #TheGrayMan . Essa foi a resposta dele. pic.twitter.com/DlR1pOLggT

