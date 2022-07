Tirullipa se pronuncia sobre busca e apreensão na sua casa

Tirullipa apareceu na RecordTV para explicar o mandado de busca e apreensão que foi cumprido pela polícia na sua casa no Alphaville, em São Paulo, a pedido do Ministério Público. O humorista e outros influenciadores que fizeram publicidade para a empresa BetZord, como Deolane Bezerra, foram alvos da ação.

O humorista afirmou à RecordTV que nada ilegal foi encontrado na sua casa e explicou a situação do acordo publicitário fechado com a empresa investigada há um ano.

“Eu não estou envolvido em algo errado. Eu fiz parte de uma publicidade há um ano para essa empresa. Até então a empresa estava legalizada, estava tudo certo, até porque minha empresa viu, meu advogado viu, e eu fiz meu trabalho para eles. Porém, um ano depois, a polícia descobriu que essa empresa tinha algo irregular e aí quando descobriu foram atrás dos influenciadores, foram atrás da Deolane e depois do Tirullipa”, pontuou ele.

“Confesso que me pegou de surpresa. Entraram em minha casa já com mandado, querendo descobrir se eu tinha mesmo acesso a essa empresa, se eu tinha vínculo com essa empresa, e aí tudo foi provado direitinho, coloquei tudo que eles pediram, mandei para eles e tudo foi esclarecido”, disse.

“Porém, eles levaram ainda meu cofre que eu tinha dinheiro em espécie, tinha quatro cheques de uma publi e tinha três iphones. Eu já estou recebendo, já recebi uma parte disso aí. Tudo meu é declarado, graças a Deus tudo meu é dentro da lei, todos os documentos que eles pediram eu prestei para eles, estou aqui disposto a prestar o que a Justiça quiser”, continuou.

“Não encontraram nada do palhaço, não tenho vínculo com essa empresa e só fiz o que costumo fazer, as minhas publicidades, só que agora vou ter que fazer com mais cautela, com muito mais”, acrescentou o filho de Tiririca.