Destruição Final: O Último Refúgio ganhará sequência

Depois de sobreviverem aos eventos do primeiro filme, a família Garrity precisará deixar seu abrigo e embarcar uma jornada perigosa para encontrar um lar no que sobrou da Europa na sequência.

De acordo com o The Wrap Destruição Final: O Último Refúgio vai ganhar uma continuação. Intitulado Greenland: Migration, o longa terá o retorno da dupla de protagonistas, vividos por Gerard Butler e Morena Baccarin, além do diretor Ric Roman Waugh e do roteirista Chris Sparling.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.