Conheça o influencer Amendoim, que vai interpretar Chico Bento em novo filme da Turma da Mônica

o ator do chico bento no live action é o próprio chico??? ESCOLHA PERFEITA pic.twitter.com/4X5lkWg6AX

“Eu tô escrevendo isso aqui chorando, mas chorando de alegria! Está passando um filme na minha cabeça desde o dia que vi essa criança pela primeira vez. Eu senti a pureza e a inocência desse menino desde a primeira vez que conversei com ele, no fundo eu sabia que Deus tinha planos na vida dele, eu não sei explicar, eu apenas senti”, afirmou Gustavo.

Mineiro, o influencer mirim ganhou notoriedade ao mostrar sua rotina na roça de Cana Verde, com seu sotaque peculiar, característico do próprio personagem que agora irá representar. Nos stories, ele chorou ao agradecer todos que colaboraram para que ele conquistasse o papel de Chico Bento.

Em um vídeo divulgado pela Paris Filmes, o influencer aparece em um suposto teste final na produtora. Ele passa o texto do personagem com Fernando Fraiha, diretor do longa, e ensaia com Daniel Rezende, responsável pela preparação e direção artística. A cena consistia em Chico Bento bater na porta, entrar em uma sala e pedir benção ao pai. Porém, ao abrir a porta, ele se depara com Mauricio de Sousa.

Após o sucesso do live-action de Turma da Mônica, agora será a vez do personagem apaixonado por goiabas ter suas aventuras apresentadas nas telonas. Isaac foi o escolhido para protagonizar o filme, que ainda não tem previsão de estreia, e recebeu a notícia de uma forma emocionante.

